"Берем тайм-аут". Пашинян призвал приостановить протесты в Армении

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Пашинян заявил, что постарается предоставить всем политическим силам

Пашинян заявил, что постарается предоставить всем политическим силам "равные стартовые возможности"

Лидер движения Мой шаг, депутат Никол Пашинян призвал своих сторонников не проводить протесты в Армении до вечера понедельника, передает DW.

По заявлению политика, 30 апреля он встретится с представителями всех парламентских фракций.

"Я не смогу спокойно работать, если будут продолжаться акции гражданского неповиновения. Завтра берем тайм-аут", - заявил Пашинян.

Ранее оппозиционный лидер, который пока что является единственным кандидатом на пост премьера Армении, заявил, что не является прозападным политиком, как его пытаются представить в западной прессе.

Напомним, с середины апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные митинги и акции протеста против назначения Сержа Саргсяна на пост премьера. Он занимал пост президента с 2008 по 2018 годы. Перед окончанием его полномочий конституцию изменили и Армения стала парламентской республикой - таким образом реальная власть перешла к премьеру.

23 апреля Саргсян ушел в отставку. Протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания 1 мая.

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