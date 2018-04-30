"Берем тайм-аут". Пашинян призвал приостановить протесты в Армении

Пашинян заявил, что постарается предоставить всем политическим силам "равные стартовые возможности"

Лидер движения Мой шаг, депутат Никол Пашинян призвал своих сторонников не проводить протесты в Армении до вечера понедельника, передает DW.

По заявлению политика, 30 апреля он встретится с представителями всех парламентских фракций.

"Я не смогу спокойно работать, если будут продолжаться акции гражданского неповиновения. Завтра берем тайм-аут", - заявил Пашинян.

Ранее оппозиционный лидер, который пока что является единственным кандидатом на пост премьера Армении, заявил, что не является прозападным политиком, как его пытаются представить в западной прессе.

Напомним, с середины апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные митинги и акции протеста против назначения Сержа Саргсяна на пост премьера. Он занимал пост президента с 2008 по 2018 годы. Перед окончанием его полномочий конституцию изменили и Армения стала парламентской республикой - таким образом реальная власть перешла к премьеру.

23 апреля Саргсян ушел в отставку. Протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания 1 мая.