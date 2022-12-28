Бывший папа римский Бенедикт XVI «очень болен» — Франциск 28 декабря, 16:22 Бывший папа римский Бенедикт XVI и нынешний папа римский Франциск (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск заявил, что его предшественник, 95-летний бывший понтифик Бенедикт XVI, ушедший в отставку девять лет назад, «очень болен». Его здоровье ухудшилось в среду, 28 декабря.

Об этом сообщает CNN.

Понтифик посетил Бенедикта в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане после всеобщей аудиенции.

«Я хочу попросить всех вас об особой молитве о папе-эмерите Бенедикте, который поддерживает церковь своим молчанием. Он очень болен», — сказал Франциск во время мероприятия.

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Позже спикер Ватикана Маттео Бруни подтвердил, что в течение последних нескольких часов наблюдается ухудшение здоровья Бенедикта «из-за преклонного возраста». По его словам, сейчас ситуация под контролем, ее постоянно отслеживают врачи.

Бывший папа римский Бенедикт XVI 1 декабря 2022 года / Фото: Fondazione Ratzinger /Handout via REUTERS

В 2013 году папа римский Бенедикт XVI принял почти беспрецедентное решение уйти в отставку со своей должности, сославшись на «преклонный возраст». Его заявление стало первым случаем, когда понтифик ушел в отставку за последние около 600 лет. Последним был Григорий XII, ушедший в 1415 году, чтобы положить конец гражданской войне внутри католической церкви. Тогда на звание папы римского претендовало больше одного кандидата.

После сообщений СМИ о болезни в 2020 году Ватикан заявил, что Бенедикт XVI страдал от «болезненного, но не серьезного состояния». Двумя годами ранее он писал, что «в медленном угасании моих физических сил, внутренне я нахожусь в паломничестве к Дому».

В январе 2021 года был опубликован отчет, согласно которому бывший папа римский Бенедикт XVI фигурирует в докладе о насилии над детьми. В частности, он знал о священниках, которые его совершали, когда тот был архиепископом Мюнхена с 1977 по 1981 год. Позже Бенедикт отверг эти обвинения.