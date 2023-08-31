Бен Уоллес ушел с должности. Чем британский министр обороны запомнился украинцам и кто стал его преемником — ВВС 31 августа, 16:10 Бен Уоллес (Фото:Getty Images)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подал в отставку. Он возглавлял ведомство четыре года, в правительствах трех премьер-министров — Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака, и был близким соратником Джонсона. О министре, который много помогал Украине и призывал ее быть благодарной, — в материале BBC.



Новим керівником відомства призначили колишнього міністра енергетичної безпеки Гранта Шеппса, повідомила Даунінг-Стріт. Він обіймав низку посад в уряді з 2010 року.

Лист із офіційним проханням про відставку Бен Воллес написав прем'єр-міністру Ріші Сунаку 31 серпня напередодні очікуваних перестановок у кабінеті міністрів.

У листі британському премʼєру Воллес сказав, що «світ стає дедалі більш небезпечним», але подякував прем'єр-міністру за його інвестиції у збройні сили. Він також високо оцінив реакцію британського уряду на війну в Україні.

Бен Воллес палко підтримував Україну в її опорі російській агресії і зіграв ключову роль у наданні західної військової допомоги. Під його керівництвом Британія першою передала Україні деякі види передових озброєнь.

Він неодноразово наголошував, що Росія є найбільшою загрозою для Європи і що у своєму вторгненні в Україну вона «повторює фашизм і тиранію» нацистів Другої світової війни.

«З трьома телефонами біля ліжка»

Про своє рішення залишити посаду Бен Воллес заявив ще 16 липня. В інтерв'ю Sunday Times він сказав, що піде з посади тоді, коли прем'єр-міністр Ріші Сунак проводитиме чергові перестановки в уряді. Він додав, що не буде достроково відмовлятися від депутатського мандата, щоб не довелося проводити довибори в його окрузі.

Раніше у червні він також оголосив, що вийшов з перегонів на посаду генсека НАТО.

В інтерв'ю Sunday Times 53-річний міністр нагадав, що розпочав кар'єру в політиці у шотландському парламенті у 1999 році.

«Це 24 роки. Я провів понад сім років із трьома телефонами біля мого ліжка», — сказав Воллес.

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З початку повномасштабного російського вторгнення у Сполученому Королівстві змінилося три прем'єр-міністри, але Воллеса, що досить незвично, за кожної зміни уряду знову призначали міністром оборони.

Він обіймав цю посаду чотири роки — довше, ніж будь-який його попередник-консерватор. Він сказав Sunday Times, що усвідомлює, який вплив ця робота, яка була для нього пріоритетом, мала на його сім'ю.

До роботи у шотландському парламенті Бен Воллес служив в армії — він був офіцером шотландської гвардії. Воллес був на службі у ніч смерті Діани, принцеси Уельської, а також у групі, яку відправили до Парижа, щоб повернути її тіло додому.

Вперше його обрали до Палати громад у 2005 році. Раніше він працював міністром у департаменті Північної Ірландії та в Міністерстві внутрішніх справ.

Віскі і зброя

В інтервʼю Sunday Times британський політик розповів, що напередодні російського вторгнення спілкувався зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим за допомогою шифру.

До того, як із Києвом встановили безпечний зв’язок, Воллес у своїх повідомленнях називав зброю, яку Британія постачала в Україну, брендами віскі.

«Отже, (протитанкові ракети) NLAW були Glenfiddich, а протикорабельні ракети Harpoon — Islay. Я надсилав йому (Резнікову) повідомлення: „У мене є для вас трохи віскі“ або „віскі вже в дорозі“», — розповів він британському виданню.

Напередодні великої війни Воллес подарував пляшку віскі Glenfiddich російському міністру оборони Сергію Шойгу. «Він, звісно, не зрозумів, що цей жарт означає», — розповідав політик Sunday Times.

Бен Воллес і Сергій Шойгу зустрілися у Москві за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії / Фото: Getty Images

Бен Воллес зустрічався з Шойгу та начальником російського Генштабу Валерієм Герасимовим у Москві 11 лютого 2022 року, намагаючись запобігти російському вторгненню.

Він спеціально взяв із собою весь вищий британський генералітет, щоб представити росіянам людей, які мали керувати діями Великої Британії у відповідь на напад Росії.

Як пізніше згадував Воллес у документальному фільмі BBC, у російського військового командування на той час склалася думка, що Україна не опиратиметься, що російська армія непереможна, що міжнародне співтовариство розколеться з цього питання і що українці зустрінуть російські війська доброзичливо.

За його спогадами, Воллес тоді сказав Шойгу: «Але українці боротимуться». Шойгу відповів: «У мене мати українка, вони не будуть», — а також додав, що він не збирається вторгатися в Україну.

За словами Воллеса, Шойгу брехав йому в обличчя. І саме тоді, як згадував британський політик, у нього розсіялися останні сумніви щодо намірів Росії.

Велика Британія є другим після США донором військової допомоги Україні. Вона вже виділила на допомогу 4,6 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 5,6 млрд дол.).

Міністр оборони з українськими військовими, які проходять навчання у Британії / Фото: Getty Images

Деякі види передової зброї Британія вирішила надати Україні раніше за своїх союзників. Це — танки Challenger 2, снаряди зі збідненим ураном до них та крилаті ракети Storm Shadow — найбільш далекобійна зброя, яку українська армія отримала від Заходу на сьогодні.

Частиною військової допомоги британців також є програми з навчання українських військових, які підтримали й інші союзники.

Британія планує розпочати тренування українських пілотів на швидкісних реактивних літаках, але надати бойові винищувачі Україні найближчим часом не обіцяє.

Скандал із «подякою»

Попри безперечну підтримку Великої Британії, в Україні чутливо відреагували на слова Бена Воллеса про те, що українцям потрібно бути більш вдячними своїм західним партнерам.

Цей коментар пролунав у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі, який проходив на початку липня. Так Воллес відреагував на невдоволення Києва відсутністю формального запрошення до вступу в НАТО.

У відповідь Володимир Зеленський запевнив, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку, але саркастично додав, що українці можуть «зранку прокидатися і дякувати міністру особисто».

Пізніше британський політик опублікував пост у фейсбуці українською мовою, в якому пояснив, що його коментарі були «дещо неправильно передані».

Бен Воллес під час неформальної зустрічі міністрів оборони НАТО у Вільнюсі / Фото: Getty Images

Він сказав, що мав на увазі потребу України «часом визнавати, що в багатьох країнах та в деяких парламентах підтримка не така сильна, як у Британії».

Британський політик також згадав, що його слова про Amazon, сказані ще минулого року, «мали на меті підкреслити, що відносини Великої Британії з Україною не є транзакційними (тобто комерційними), а радше партнерськими».

Згадка про Amazon стосувалася обурення Воллеса тим, що одразу після приїзду в Київ у червні минулого року йому видали список потрібної Україні зброї.

«Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну до кінця, стільки, скільки буде потрібно», — підсумував голова британського оборонного відомства.

Водночас українська сторона згодом також назвала цей обмін уїдливими коментарями «прикрим непорозумінням».

Що відомо про нового міністра

Нового міністра оборони Британії призначили під час перестановок у кабінеті, які Ріші Сунак провів 31 серпня вранці.

Для Гранта Шеппса це пʼята посада у кабінеті міністрів менш ніж за рік, і це чимало, навіть за шаленими стандартами Вестмінстера протягом останнього року, пише політичний аналітик BBC Генрі Зеффман.

Ріші Сунак, вочевидь, прагнув провести зміни у своїй найкращій команді пізніше цього року. Але усвідомлював, що швидке призначення Шеппса варте дестабілізації через необхідність призначити нового міністра енергетики — посада, яку до цього обіймав Шеппс.

Про призначення нового міністра оборони Даунінг-Стріт оголосила 31 серпня вранці / Фото: Getty Images

Але чому?

По-перше, Шеппс має великий досвід. І він набув його не лише під час туру урядовими департаментами минулого року. Він час від часу обіймав посади міністра з 2010 року — за п’ять років до того, як Сунак потрапив до парламенту.

Крім того, він вже був залучений у питання, повʼязані з війною в Україні, поки перебував на посаді міністра енергетичної безпеки.

Зрештою його також вважають одним із найбільш впевнених і здібних комунікаторів уряду. Напередодні виборів Ріші Сунак і його команда вочевидь вважають цю навичку вкрай важливою.