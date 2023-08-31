Уоллес официально подал в отставку с должности министра обороны Британии 31 августа, 10:43 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

Бен Уоллес официально подал в отставку с поста министра обороны Великобритании после четырех лет пребывания в должности.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на письмо Уоллеса премьер-министру Британии Риши Сунаку.

В нем Уоллес высоко оценил вооруженные силы и разведку страны, с которыми он работал с 2016 года.

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Он также высоко оценил реакцию правительства на войну в Украине и поблагодарил Сунак за его инвестиции в вооруженные силы.

Уоллес также поблагодарил премьер-министра Британии за «поддержку и дружбу» и заверил, что Сунак и правительство страны будут иметь его поддержку.

В ответе Сунак написал, что Уоллес «с отличием послужил стране», высоко оценив его «стратегическое видение и ясность».

«Преданность и умение, с которыми вы выполняли свои обязанности министра обороны, были типичными для вашей веры в общественную службу и глубокого обязательства перед вооруженными силами и безопасностью Великобритании. Вы оставляете Министерство обороны и Вооруженные силы в хороших условиях для будущего», — написал Сунак.

Информация об отставке Уоллеса впервые появилась в СМИ 15 июля.

Тогда сообщалось, что кроме отставки с должности главы Минобороны, Уоллес рассматривает возможность вообще оставить политику.

В тот же день он подтвердил, что решил уйти из правительства.

Уоллес сказал, что покинет кабинет министров после следующей перестановки в сентябре и после 18 лет в парламенте не будет участвовать в ближайших всеобщих выборах.

Он занимал должность министра обороны Великобритании с 2019 года.

Кто заменит Уоллеса

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может объявить о назначении нового министра обороны 31 августа, сообщает Financial Times.

По данным газеты, должность главы Минобороны могут занять:

министр по энергетической безопасности Грант Шаппс ( его считают фаворитом),

его считают фаворитом), бывший министр обороны Лиам Фокс.

Если ведомство возглавит Шаппс, то это будет его пятая должность в правительстве Британии за последний год. Он уже занимал должности министра транспорта, министра внутренних дел, министра бизнеса и министра энергетической безопасности.

«Не Amazon» и «нездоровый сарказм»

Уоллес на посту министра обороны Великобритании последовательно поддерживал оказание помощи Украине для противостояния российской агрессии.

Однако 12 июля заявил, что Киев должна больше благодарить Запад. Он рассказал, как в 2022 году приезжал в Украину, чтобы получить перечень необходимого оружия: «Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы получить список».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти слова, заявив, что поддержка Украины — это необходимость.

«Пусть он напишет мне, как мне нужно поблагодарить, чтобы мы полностью были благодарны… Можем утром просыпаться и лично благодарить», — заявил он.

Вадим Пристайко, который в то время занимал должность посла Украины в Великобритании, назвал «нездоровым сарказмом» такое заявление Зеленского. Но впоследствии уточнил, что Уоллес мог бы не выносить слова в публичное пространство, а лично пообщаться с ним.

21 июля Зеленский уволил Пристайко.