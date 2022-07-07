В случае отставки Джонсона. Глава Минобороны Великобритании является фаворитом на должность лидера консерваторов — опрос

7 июля, 14:27
Бен Уоллес (Фото:Ukrainian Presidential Press S Бен Воллес ervice/Handout via REUTERS Бен Воллес)

Бен Уоллес (Фото:Ukrainian Presidential Press S Бен Воллес ervice/Handout via REUTERS Бен Воллес)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес является фаворитом среди членов Консервативной партии на должность следующего лидера консерваторов, в случае, если Борис Джонсон уйдет в отставку, свидетельствуют результаты опроса YouGov.

Об этом сообщает Reuters.

Результаты опроса YouGov в четверг, 7 июля, показали, что министр обороны Британии Бен Уоллес был фаворитом среди членов Консервативной партии на должность следующего лидера партии, поскольку ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон уйдет в отставку.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/_6IyNx0BNL8
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон

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