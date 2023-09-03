Перед отставкой с должности. Уоллес спровоцировал дипломатический скандал с США из-за срыва контракта на поставку вертолетов — СМИ 3 сентября, 17:58 Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

Экс-глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес может быть причастен к дипломатическому скандалу с США из-за поставок вертолетов для местных спецназовцев, пишет The Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

Медиа пишет, что за несколько недель до своей отставки Уоллес выступил за отмену многомиллиардного контракта с США. По условиям договора Великобритания должна была закупить 14 вертолетов Chinook H-47 от компании Boeing.

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The Sunday Times отмечает, что 10 августа Уоллес написал письмо главе Пентагона Ллойду Остину. Он четко дал понять своему американскому коллеге, что рассматривает возможность отмены соглашения.

Источники медиа добавляют, что Уоллес хотел пойти на этот шаг из-за огромной стоимости контракта и ограниченного бюджета Минобороны Британии. Один из членов британского правительства назвал это предложение Уоллеса «сумасшедшим».

Между тем собеседник издания добавил, что Уоллес «казалось, пытается разозлить американцев» и «некоторые восприняли это именно так». Еще один источник The Sunday Times сообщил, что действия Уоллеса фактически остановили заключение сделки, ведь все поняли, что «это безумие». Собеседник издания отметил, что вопрос поставки вертолетов пытались решить «все лето», и именно такие действия экс-главы Минобороны «вызвало обострение».

Издание добавляет, что эта история затронула дипломатический корпус обеих стран. 1 августа посол США в Великобритании Джейн Хартли написала письмо британскому правительству, где просила уточнить статус этого соглашения. На Даунинг-стрит заверили, что контракт будет выполнен. В то же время посол Великобритании в США Карен Пирс получила сообщение из Вашингтона и предупредила свое правительство, что отменять соглашение с США было «плохой идеей».

Источник The Sunday Times сообщил, что британские чиновники уверяли своих американских коллег, что как только Уоллес покинет свой пост, вопрос с поставками вертолетов будет решен.

Как только на должность главы Минобороны был избран Грант Шеппс, сообщают источники The Sunday Times, вопрос поставки вертолетов является для него одним из важнейших.

31 августа Бен Уоллес официально подал в отставку с поста министра обороны Великобритании после четырех лет пребывания на посту. Новым главой Минобороны стал Грант Шеппс.