Белый дом не выступает против ударов ВСУ по Крыму — Politico

19 августа, 03:13
Белый дом (Фото:REUTERS/Ken Cedeno)

Белый дом (Фото:REUTERS/Ken Cedeno)

Представитель администрации Джо Байдена сообщил, что в Белом доме не выступают против ударов украинской армии по объектам в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Politico.

«Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной», — заявил представитель Белого дома.

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В свою очередь, бывшие спецпредставитель США в Украине Курт Волкер подчеркнул, что удары по оккупантам в Крыму не отличается от ударов под Киевом.

«Российским войскам нечего там находиться, и удары по российским силам в Крыму ничем не отличается от нападения на них вокруг Киева, в Херсоне или на востоке Украины», — заявил Волкер.

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Жители Керчи вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Также жители Севастополя сообщают о взрывах у аэродрома Бельбек.

Во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: утром вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

9 августа на военном аэродроме Саки у Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали. При этом об уничтожении какой-либо военной техники российская сторона не сообщала.

https://www.youtube.com/watch?v=WJwh8gc8bvM
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Крым Белый дом Война в Украине Война России против Украины

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