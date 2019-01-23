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И стены, и мосты

Белый дом: Трамп намерен выступить с ежегодным обращением к Конгрессу, несмотря на "шатдаун"

23 января, 11:47
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EPA

Трамп не отменил ежегодное обращение к Конгрессу, заявили в Белом доме

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп, несмотря на "шатдаун", по-прежнему намерен выступить с ежегодным обращением к Конгрессу о положении в стране, как и планировалось, 29 января.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Трампа отложить выступление до тех пор, пока все государственные учреждения не возобновят работу.

В качестве альтернативы Пелоси предложила Трампу представить законодателям текст речи в письменной форме.

Напомним, с 22 декабря в США приостановлена работа и финансирование госучреждений.

Причиной этого стала невозможность утвердить бюджет США в Конгрессе из-за конфликта между демократической оппозицией и президентом Дональдом Трампом. Американский лидер твердо намерен добиться строительства стены на южной границе с Мексикой – это одно из его главных предвыборных обещаний. В то же время демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Тем временем десятки тысяч госслужащих на неопределенное время остались без работы и зарплат,

Частичное закрытие правительства уже стало самым длительным в истории страны.

Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании "шатдауна", однако достичь договоренностей не удалось.

Теги:   Правительственный "шатдаун" в США Дональд Трамп США

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