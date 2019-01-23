Белый дом: Трамп намерен выступить с ежегодным обращением к Конгрессу, несмотря на "шатдаун" 23 января, 11:47 233 Цей матеріал також доступний українською EPA Трамп не отменил ежегодное обращение к Конгрессу, заявили в Белом доме EPA

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп, несмотря на "шатдаун", по-прежнему намерен выступить с ежегодным обращением к Конгрессу о положении в стране, как и планировалось, 29 января.

Об этом сообщает Радио Свобода.



Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Трампа отложить выступление до тех пор, пока все государственные учреждения не возобновят работу.

В качестве альтернативы Пелоси предложила Трампу представить законодателям текст речи в письменной форме.

Напомним, с 22 декабря в США приостановлена работа и финансирование госучреждений.



Причиной этого стала невозможность утвердить бюджет США в Конгрессе из-за конфликта между демократической оппозицией и президентом Дональдом Трампом. Американский лидер твердо намерен добиться строительства стены на южной границе с Мексикой – это одно из его главных предвыборных обещаний. В то же время демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.



Тем временем десятки тысяч госслужащих на неопределенное время остались без работы и зарплат,

Частичное закрытие правительства уже стало самым длительным в истории страны.

Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании "шатдауна", однако достичь договоренностей не удалось.