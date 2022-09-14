Белый дом в ближайшее время объявит новый пакет военной помощи Украине — CNN

14 сентября, 00:41
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Белый дом (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Белый дом (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что в ближайшие дни Белый дом объявит новый пакет военной помощи для украинской армии.

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, что в ближайшие дни вы сами увидите. Мы идем в ногу с украинцами, разговариваем с ними каждый день», — заявил Кирби.

Он отметил, что предыдущие поставки показали свою эффективность во время успешного контрнаступления украинской армии.

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«Многие из систем, которые мы предоставили за последние несколько недель и месяцев, доказали свою эффективность в способности украинцев переходить в наступление, а также в обороне», — заявил Кирби.

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ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточняла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.

В Оперативном командовании Юг 12 сентября сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.

https://www.youtube.com/watch?v=U0HSekNVqfg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Белый дом Поставки оружия Война в Украине Джон Кирби Война России против Украины

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