В Белом доме прокомментировали заявления о требованиях Шольца относительно поставок танков в Украину

19 января, 06:47
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на информацию о том, что канцлер Олаф Шольц выдвинул для США требования по поставкам в Украину танков Leopard 2.

Она отметила, что каждая страна должна самостоятельно решать вопросы поставок вооружения для ВСУ.

"Президент Джо Байден считает, что каждая страна должна одобрять свои собственные суверенные решения о том, какие шаги по помощи в сфере безопасности они могут предпринимать и какую технику они могут предоставлять Украине", - заявила спикер Белого дома.

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20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которой представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.

Ранее агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине. О передаче роты Leopard защитникам Украины 11 января первым объявил президент Польши Анджей Дуда.

18 января немецкие СМИ сообщили, что Олаф Шольц сообщил главе Белого дома Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине танки Abrams.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Танки Вооружение Белый дом Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Олаф Шольц Война России против Украины

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