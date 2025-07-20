Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность расторжения контрактов с компанией SpaceX после его конфликта с Илоном Маском , сообщает The Wall Street Journal , ссылаясь на источники.

По их словам, всего через несколько дней после того, как Трамп в начале июня публично заговорил о прекращении сотрудничества с бизнесом Маска, в Белом доме начали проверку контрактов компании.

Как пишет WSJ, целью проверки было выявление возможных неэффективных расходов в многомиллиардных контрактах компании с правительством США.

В то же время чиновники администрации Трампа пришли к выводу, что большинство этих соглашений не подлежат отмене, поскольку «критически важны» для Министерства обороны США и NASA.

WSJ отмечает, что предварительный анализ продемонстрировал ведущие позиции SpaceX на мировом рынке как одного из лидеров в производстве ракетных систем и главного поставщика спутникового интернета.

29 мая Илон Маск объявил о своем уходе из администрации Трампа, поскольку истек срок, в течение которого миллиардер официально мог занимать должность «специального госслужащего».

Маск публично выразил недовольство масштабным законопроектом о расходах в США, который приняла Палата представителей по настоянию Трампа. В частности, он заявлял, что этот «большой хороший законопроект» противоречит целям сокращения государственных расходов.

После этого между Маском и Трампом возникла публичная перепалка со взаимными резкими обвинениями. В частности, Маск заявил, что без него Трамп «проиграл бы выборы», и обвинил президента в «неблагодарности». Трамп в ответ сказал, что «очень разочарован» Маском и что тот «сошел с ума».

5 июля Маск заявил о создании собственной политической партии под названием Американская партия (America Party). В свою очередь Трамп раскритиковал эту инициативу, заявив, что такая идея является «бессмысленной» и только запутает избирателей в США.