Белый дом направил в Конгресс рекордный оборонный бюджет на 886 миллиардов долларов 14 марта, 03:57 Белый дом (Фото:REUTERS/Molly Riley)

В понедельник, 13 марта, Администрация Байдена направила в Конгресс проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год на сумму $886 млрд.

Об этом сообщает Reuters.

824 миллиарда выделят на нужды Пентагона, а 44 миллиарда будут направлены на другие программы, Федеральному бюро расследований, Министерству энергетики и другим ведомствам.

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Отмечается, что США могут готовиться к потенциальной войне с Китаем, так как бюджет предусматривает закупку ракет и других боеприпасов по многолетним контрактам, обычно заключаемым для самолетов и кораблей.

Также будут ускорены закупки истребителей пятого поколения F-35, модернизация ядерной триады США, судостроение и развитие космического потенциала.

Помощь Украине от Пентагона в проекте бюджета на 2024 год финансовый год осталась на уровне 300 миллионов долларов.