Белый дом направил в Конгресс рекордный оборонный бюджет на 886 миллиардов долларов
Белый дом (Фото:REUTERS/Molly Riley)
В понедельник, 13 марта, Администрация Байдена направила в Конгресс проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год на сумму $886 млрд.
Об этом сообщает Reuters.
824 миллиарда выделят на нужды Пентагона, а 44 миллиарда будут направлены на другие программы, Федеральному бюро расследований, Министерству энергетики и другим ведомствам.
Отмечается, что США могут готовиться к потенциальной войне с Китаем, так как бюджет предусматривает закупку ракет и других боеприпасов по многолетним контрактам, обычно заключаемым для самолетов и кораблей.
Также будут ускорены закупки истребителей пятого поколения F-35, модернизация ядерной триады США, судостроение и развитие космического потенциала.
Помощь Украине от Пентагона в проекте бюджета на 2024 год финансовый год осталась на уровне 300 миллионов долларов.