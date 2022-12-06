Обсудят, как можно поддержать Украину. Администрация Байдена проведет встречу с руководством энергокомпаний — Reuters 6 декабря, 12:24 В Украине действуют аварийные отключения из-за новых ударов страны-террориста по объектам инфраструктуры (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Администрация президента Джо Байдена созывает онлайн-встречу с руководителями нефтегазовых компаний, чтобы обсудить, как США могут поддержать украинскую энергетическую инфраструктуру.



Об этом сообщает Reuters.

Встреча проходит в то время, когда Россия пытается с помощью ракетных ударов перекрыть энергоснабжение Украины и разрушить инфраструктуру.



«Как вы знаете, украинские энергетические активы подвергаются агрессивным нападениям в попытке воспользоваться самыми холодными зимними температурами и самыми суровыми погодными условиями. Вместе мы можем помочь повысить устойчивость Украины», – написал Дэвид Терк, заместитель министра энергетики США в письме руководителям нефтегазовой отрасли.



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Отмечено, что встреча созывается Управлением кибербезопасности, энергетической безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации. В ней примут участие члены Координационного совета нефтегазового сектора, в который входят 26 торговых ассоциаций.



В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине.

Позже в Укрэнерго сообщили, что по всей Украине вводятся аварийные отключения электричества.



В Воздушных силах сообщили, что Украине удалось сбить более 60 ракет из более чем 70, которые выпустила Россия.

