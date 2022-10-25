Белый дом назвал «ложной» информацию о проверке деятельности Маска на предмет нацбезопасности 25 октября, 12:15 Илон Маск (Фото:REUTERS/Mike Blake)

Белый дом опроверг информацию о проведении проверки деятельности предпринимателя и миллиардера Илона Маска на предмет национальной безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

«Знаю, что к этому есть большой интерес. Мы слышали об этих сообщениях. Эти сообщения не соответствуют действительности», — заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Спикер отказалась комментировать отношения администрации Байдена с Маском или его деловые отношения с другими странами.

По данным Bloomberg, в Белом доме не исключают поверки бизнеса Илона Маска о соответствии требований национальной безопасности.

Ранее в Twitter заявили, что Илон Маск находится под федеральным расследованием из-за своего поведения в соглашении по покупке социальной сети за $44 млрд.