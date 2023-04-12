В Белом доме заявили, что нет подтверждений поставок оружия из Египта в РФ

12 апреля, 04:09
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Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Белом доме нет подтверждений поставок оружия из Египта в РФ.

Об этом сообщает CNN.

"Мы не видим никаких признаков того, что Египет снабжает смертоносным оружием Россию", - заявил Кирби.

Он напомнил, что Египет остается важнейшим партнером США.

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"Военные США имеют давние оборонные отношения с Египтом", - заявил Кирби.

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По данным The Washington Post, президент Египта Абдель Фатах ас Сиси издал распоряжение, планируя тайно изготовить до 40 тысяч ракет для отправки в Россию.

В то же время, представитель правительства США на условиях анонимности сообщил, что пока нет данных по реализации таких планов.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Россия Египет Вооружение Белый дом Поставки оружия Джон Кирби

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