В Белом доме заявили, что нет подтверждений поставок оружия из Египта в РФ 12 апреля, 04:09 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Белом доме нет подтверждений поставок оружия из Египта в РФ.



Об этом сообщает CNN.

"Мы не видим никаких признаков того, что Египет снабжает смертоносным оружием Россию", - заявил Кирби.

Он напомнил, что Египет остается важнейшим партнером США.

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"Военные США имеют давние оборонные отношения с Египтом", - заявил Кирби.

По данным The Washington Post, президент Египта Абдель Фатах ас Сиси издал распоряжение, планируя тайно изготовить до 40 тысяч ракет для отправки в Россию.

В то же время, представитель правительства США на условиях анонимности сообщил, что пока нет данных по реализации таких планов.