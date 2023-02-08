В Белом доме назвали «ложной выдумкой» информацию о подрыве Северных потоков американскими водолазами 8 февраля, 18:25 Утечка газа после авариях на Северных потоках (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Белый дом США заявил, что информация о том, что к подрыву Северных потоков причастны американские водолазы и Норвегия, «являются абсолютно фальшивой и полной выдумкой».

Об этом сообщает Reuters.

Ранее 85-летний ветеран американской журналистики Сеймур Херш опубликовал в своем блоге статью Как Америка уничтожила газопровод Северный поток.

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При этом так называемый блог Херша был зарегистрирован за несколько часов до публикации информации.

В своем сообщении Херш утверждает, что президент США Джо Байден при содействии своего советника Джейка Салливана лично отдал приказ взорвать газопроводы. Взрывчатку под прикрытием НАТО установили американские водолазы, а детонацию спровоцировал гидроакустический буй, который с воздуха сбросила Норвегия.

В своем сообщении Херш ссылается на «анонимные источники» и теории заговора. Сразу после публикации его сообщение было подхвачено российскими пропагандистами.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощных утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

Дания и Швеция уже заявили о преднамеренных действиях. В ЕС не исключили диверсию.

Кремль отрицает причастность к утечкам газа. Российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».

В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.