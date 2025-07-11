«Символ надежды». Белый дом опубликовал изображение с Трампом в образе Супермена

11 июля, 08:42
Поделиться:
Белый дом обнародовал фото Дональда Трампа-Супермена (Фото: Белый дом/Х)

Белый дом обнародовал фото Дональда Трампа-Супермена (Фото: Белый дом/Х)

В пятницу, 11 июля, Белый дом обнародовал фото президента США Дональда Трампа в образе Супермена.

«Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп», — говорится в подписи к фото, опубликованной на официальном аккаунте Белого дома X.

https://twitter.com/WhiteHouse/status/1943493150644777199

5 мая на официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х появилось поздравление с Днем Звездных войн, где Трамп предстает в виде героя франшизы.

26 июня Белый дом обнародовал видеоотчет с путешествия Трампа на саммит НАТО в Гааге под песню Hey Daddy певца Usher.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Дональд Трамп Белый дом Супермен США

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
21 августа: удары по жилым кварталам и лагерям беженцев в Газе
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies