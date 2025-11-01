В Совете нацбезопасности США заявили, что изменения связаны с новой структурой ведомства (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Белый дом ввел новые правила для аккредитованных журналистов , ограничив их свободный доступ к офисам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт и других высокопоставленных чиновников по коммуникациям в Западном крыле, рядом с Овальным кабинетом.

Об этом сообщает Reuters.



Теперь журналистам запрещено входить в комнату 140, известную как Верхняя пресса, без предварительной записи. В администрации объяснили это необходимостью защиты конфиденциальных материалов.

Реклама

Решение принято после похожих ограничений, введенных ранее в этом месяце в Пентагоне, когда десятки репортеров вынуждены были покинуть свои офисы и вернуть аккредитации.

В Совете нацбезопасности США заявили, что изменения связаны с новой структурой ведомства:

«Сотрудники коммуникаций Белого дома регулярно работают с конфиденциальными материалами, поэтому вход в комнату 140 возможен только по предварительному согласованию с уполномоченным работником».

Ранее журналисты имели возможность свободно заходить в офисы в коротком коридоре возле Овального кабинета, чтобы пообщаться с пресс-секретарем Ливитт, ее заместителем Стивеном Чунгом и другими чиновниками.

Напомним, что администрация Дональда Трампа несколько месяцев назад исключила Reuters, Associated Press и Bloomberg News из постоянного пула журналистов, освещающих деятельность президента, позволив им лишь эпизодическое присутствие на брифингах.