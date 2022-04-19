Белый дом не будет сообщать заранее о визите представителя правительства США в Украину

19 апреля, 05:13
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Джо Байден впервые назвал геноцидом действий российской армии (Фото:REUTERS/Al Drago)

Джо Байден впервые назвал геноцидом действий российской армии (Фото:REUTERS/Al Drago)

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Президент США Джо Байден не планирует ехать в Украину, однако Белый дом продолжает готовить визит высокопоставленного чиновника в эту страну, который состоится без предварительных объявлений.

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Об этом заявила в понедельник в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет AFP.

«Здесь ничего не изменилось… Пока нет планов поездки президента (в Украину — ред.)», — отметила представитель администрации США.

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Она отметила, что о визите другого высокопоставленного чиновника США в Украину не будет сообщаться заранее из соображений безопасности.

В то же время Псаки подчеркнула, что администрация Соединенных Штатов «продолжает сосредоточиваться на том, чтобы обеспечивать Украину, украинское правительство, украинских лидеров историческим объемом оборонной помощи».

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Белый дом Вашингтон Война России против Украины

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