«Твоя мама купила, идиот». В Пентагоне грубо ответили журналисту на вопрос о галстуке Гегсета, который напоминал российский триколор

Пит Хэгсет на встрече президентов США и Украины, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Представитель Пентагона Шон Парнелл грубо отреагировал на вопрос журналиста HuffPost относительно галстука главы ведомства Пита Гегсета , который тот надел во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на прошлой неделе.

Как отмечает HuffPost, чиновник, как и пресс-секретарь Белого дома, использовал фразу о матери.

Когда журналист спросил Шернелла, знает ли Хэгсет об одобрительной реакции россиян и носил ли он этот галстук раньше, спикер ответил подготовленной фразой: «Твоя мама купила ему его — и это патриотический американский галстук, идиот».

После этого представитель HuffPost поинтересовался, знает ли Гегсет о том, что в соответствии с Кодексом флага США, национальное знамя нельзя использовать в качестве элемента одежды, постели или декоративного убранства.

«Если любить свою страну достаточно, чтобы представлять ее с ног до головы, является преступлением в глазах левого блога, известного как HuffPost, то считайте министра Гегсета виновным. Он патриот, который уважает эту страну и наш флаг», — ответили в Пентагоне.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 20 октября показала скриншот своей скандальной переписки с журналистом издания The Huffington Post Ширишем В. Дате. Она решила ответить на его вопрос вульгарной «шуткой» в адрес матери журналиста.

Кэролайн Левитт 17 октября странно отреагировала на вопрос о том, почему ожидаемая встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится именно в Будапеште.

На вопрос журналиста HuffPost Шириша Дате о том, кто выбрал для саммита столицу Венгрии, она ответила: «Твоя мать».

Более того, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг через минуту аналогично ответил: «Твоя мать».