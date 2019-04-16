Белый дом готовит новые ограничения на въезд в США - СМИ Вчера, 21:09 457 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Joshua Roberts Дональд Трамп REUTERS/Joshua Roberts

Администрация Белого дома рассматривает пакет новых ограничений для заявителей на американские визы, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, президент Трамп и его высокопоставленные советники обсуждают правила, направленные на введение ограничений для стран, чьи граждане превышают срок пребывания в США по краткосрочным визам.

По информации Министерства внутренней безопасности, пока в списке таких стран фигурируют граждане, которые массово нарушают сроки пребывания в Соединенных Штатах - из Нигерии, Чада, Эритреи, Либерии и Сьерра-Леоне. Вашингтон намерен выставить условия правительствам этих стран, в случае если ситуация не изменится, то в будущем срок гостевых виз будет сокращен, или их будет труднее получить.

Кроме того, Белый дом планирует ввести и другие правила, которые могут ввести новые ограничения, в частности, для студентов и инвесторов. Речь идет, в том числе, о типах виз, известных как B1 или B2s, для пребывания на территории США.