30 октября, 20:27
Визуализация будущего бального зала Белого дома (Фото: White House)

Большинство американцев высказались против сноса восточного крыла Белого дома для сооружения бального зала, инициированного президентом США Дональдом Трампом.

Об этом свидетельствует опрос Ipsos по заказу ABC News и Washington Post.

56% опрошенных выступили против сноса восточного крыла Белого дома. Из них 45% - «категорически против».

Лишь 28% поддерживают идею строительства, причем 15% из них выступают «категорически за» этот проект. Еще 16% респондентов не определились с мнением.

Поддержка этой идеи различается по партийным ориентациям: 62% республиканцев поддерживают строительство бального зала, тогда как 88% демократов выступают против.

На фото справа (23 октября 2025 г.) виден масштаб разрушений восточного крыла Белого дома по сравнению с сентябрем 2025 года (фото слева) (Фото: Planet Labs PBC / ABC News)
На фото справа (23 октября 2025 г.) виден масштаб разрушений восточного крыла Белого дома по сравнению с сентябрем 2025 года (фото слева) / Фото: Planet Labs PBC / ABC News

Среди независимых избирателей 61% высказались против, и почти половина из них — «категорически».

23 октября в США обнародовали фотографию, на которых видно, что администрация Дональда Трампа полностью снесла восточное крыло здания Белого дома. Оно «превратилось в руины». Вместо этого там построят бальный зал стоимостью 300 миллионов долларов. Строительство оплатят частные доноры.

ABC News писало, что «шокирующие» кадры, на которых видно почти полностью снесенное восточное крыло Белого дома, спровоцировали в США «волну негативной реакции и вопросов — в частности о том, можно ли было остановить снос и кто финансирует проект».

Инфографика: NV

Ранее в июле 2025 года Трамп заявлял, что проект задуманного им нового бального зала в Белом доме не будет нарушать историческую структуру здания. Однако когда на этой неделе строительные бригады начали демонтажные работы, в администрации президента США заявил, что «все восточное крыло будет модернизировано» ради строительства огромного бального зала площадью 8 360 кв. м, который будет вмещать около 650 человек.

