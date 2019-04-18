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Белый дом без объяснения причин запретил публиковать данные о ядерном арсенале США

Сегодня, 10:19
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Белый дом без объяснения причин запретил публиковать данные о ядерном арсенале США - фото

oohhsnapp/pixabay.com

В США запретили публиковать информацию о ядерном арсенале страны

Администрация США решила запретить без объяснения причин публикацию информации о ядерном арсенале страны. 

 Об этом сообщает The New York Times.

О соответствующем решении стало известно из письма, которое Министерство энергетики США направило в Федерацию американских ученых.

Чиновники никак не объяснили это решение, но заявили, что оно было принято после долгого обсуждения.

Ученые раскритиковали данное решение. Глава Ядерного информационного проекта Ханс Кристенсен назвал его контрпродуктивным. По его мнению, у правительства нет никакой необходимости скрывать данные о ядерном арсенале страны, а решение администрации Трампа отбрасывает США на 20 лет назад в вопросе открытости информации.

Теги:   Белый дом Ядерное оружие США

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