Белый дом ужесточил правила для журналистов после скандала с CNN

После скандала с Джимом Акостой Белый дом ужесточил правила для журналистов

Администрация президента США вводит новые правила для журналистов во время пресс-конференций в Белом доме после скандала с репортером CNN Джимом Акостой.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, теперь каждому журналисту будет разрешено задавать лишь один вопрос, дополнительные вопросы будут возможны только после одобрения президента Дональда Трампа, сообщает DW.

По ее словам, несоблюдение новых правил грозит лишением аккредитации.

Сандерс также сказала, что в правовом споре с медиакомпанией CNN Белый дом принял решение уступить, и аккредитация Джима Акосты полностью "восстановлена".

После этого CNN отозвала свой иск против Трампа и нескольких сотрудников его администрации, поданный 13 ноября в федеральный суд в Вашингтоне.

Напомним, американский телеканал CNN обратился в суд с иском против президента США Дональда Трампа и нескольких его помощников, требуя немедленно восстановить аккредитацию корреспондента Джима Акосты в Белом доме.

Белый дом приостановил действие аккредитации журналиста после конференции 7 ноября, на которой Дональд Трамп устроил перепалку с Джимом Акостой, назвав его "грубым и ужасным".

Официальная причина отзыва аккредитации - рукоприкладство в отношении женщины. Во время очередной попытки задать вопрос Трампу Джим Акоста не разрешил сотруднице Белого дома вырвать из рук микрофон.