Белый дом: Трамп намерен лично рассказать Ким Чен Ыну о своем отношении к его встрече с Путиным

Трамп лично сообщит Ким Чен Ыну о своем отношении к его встрече с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп намерен лично высказать свое мнение северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Сандерс сказала, отвечая на вопрос о возможной встрече президента РФ и лидера КНДР, сообщает Интерфакс.

"Мы сфокусированы на встрече президента с Ким Чен Ыном, президент изложит свои взгляды непосредственно ему, когда будет в Сингапуре. В центре нашего внимания по-прежнему будет денуклеаризация", - отметила она.

Напомним, 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Северную Корею и провел встречу с лидером страны Ким Чен Ыном.

В ходе визита Лаврова Ким Чен Ын заявил о желании провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встречу лидеров двух стран могут приурочить к 70-летию установления дипломатических отношений двух стран.

В Госдуме РФ заявили, что Ким Чен Ын может посетить Россию с официальным визитом в рамках проведения Восточного экономического форума в сентябре.

Стоит также отметить, что в Белом доме подтвердили, что историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре.