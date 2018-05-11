Белый дом: Трамп будет смотреть в оба перед встречей с Ким Чен Ыном

Трамп не может быть полностью уверен в честности Ким Чен Ына, заявили в Белом доме

Глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что перед встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп будет "смотреть в оба", чтобы северокорейский глава его не обманул.

В интервью Национальному общественному радио (NPR) Келли отметил, что Трамп не может быть полностью уверен в честности Ким Чен Ына.

"Президент глядит в оба. Поверьте мне, президент действительно хочет, чтобы это (переговоры с Ким Чен Ыном - ред.) удалось", - сказал он.

Ранее Трамп заявлял, что результат его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном будет крайне положительным для всего мира.

Проведение встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланировано на 12 июня в Сингапуре.

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27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

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После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, формально продолжающейся с 1953 года.