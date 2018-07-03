Белый дом сообщил дату визита госсекретаря США в КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео отправится с официальным визитом в Северную Корею 5 июля.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

По ее словам, в ходе визита Помпео проведет встречи с руководством страны, чтобы "продолжить важную работу по денуклеаризации на Корейском полуострове".

Визит Помпео продлится до 7 июля. это будет первый визит госсекретаря в КНДР после встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

После визита в КНДР американский госсекретарь отправится в столицу Японии Токио, где обсудит корейскую денуклеаризацию з руководством Японии и Южной Кореи.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

2 июля делегации США и КНДР провели переговоры в демилитаризованной зоне в южнокорейской деревне Пханмунджом.