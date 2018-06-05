Белый дом рассказал, как готовит саммит Трампа и Ким Чен Ына

Американская сторона активно готовится к встрече Трампа и Ким Чен Ына, заявила Сара Сандерс

В Белом доме заявили, что американская сторона активно готовится к встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в демилитаризованной зоне делегация посла США продолжает дипломатические переговоры с северокорейской делегацией, сообщает Радио Свобода.

По словам Сандерс, обсуждения были очень положительными, был достигнут значительный прогресс.

Она добавила, что Трамп получает ежедневные отчеты по Северной Корее от команды по безопасности.

Предварительно, встреча Трампа и Ким Чен Ына должна начаться в 9:00 по сингапурскому времени (около 4:00 по Киеву).

Сейчас передовая группа в Сингапуре завершает логистические приготовления и будет оставаться на месте, пока не начнется саммит.

В последние недели исторический саммит США-КНДР оказался под угрозой срыва из-за, по мнению Вашингтона, "враждебных высказываний" северокорейского лидера.

Однако после встречи делегаций США и КНДР подготовка к саммиту продолжилась.