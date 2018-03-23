Белый дом отменил пошлины на сталь и алюминий для ряда стран

Администрация президента США приняла решение приостановить действие пошлин на импорт стали и алюминия для Европейского союза и других стран.

Пошлины в размере 25% на алюминий и 10% на сталь приостановлены для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Южной Кореи, Мексики и стран ЕС.

До 1 мая 2018 года США подготовят новые предложения по пошлинам, передает CNBC.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Пошлины введены для продукции всех стран, за исключением Канады и Мексики. Для этих стран предусмотрено исключение сроком на 30 дней с опцией пролонгации. Позже президент заявил, что решил подождать в течение 15 дней международной реакции, и лишь затем введет пошлины. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что от решения Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия проиграют все стороны.