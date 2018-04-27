Белый дом обнародовал фото тайной встречи Помпео с Ким Чен Ыном

Белый дом обнародовал фото тайной встречи тогда еще кандидата в руководители Госдепартамента США Майка Помпео с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Фотографии госсекретаря Помпео в Северной Корее. Секретарь Помпео сделает отличную работу, помогая президенту Трампу возглавить наши усилия по денуклеаризации корейского полуострова", - говорится в сообщении на странице Белого дома в Facebook.

Напомним, 18 апреля стало известно о встрече Помпео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на территории КНДР. По данным журналистов, Помпео обсуждал детали возможной личной встречи Ким Чен Ына и Трампа.

Впоследствии Трамп подтвердил факт встречи Помпео с Ким Чен Ыном в своем Twitter и отметил, что "встреча прошла очень гладко, у них сложились хорошие отношения".

24 апреля Сенат США утвердил Помпео в должности госсекретаря.