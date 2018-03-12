Белый дом об отравлении российского двойного агента Скрипаля: Это возмутительно

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс осудила покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, но отказалась говорить о причастности Москвы к этому инциденту.

"Использование смертоносного вещества нервно-паралитического действия в Великобритании возмутительно. Атака была неизбирательной и безответственной", - цитирует ее заявление The Hill.

Сандерс, отвечая на вопрос об ответственности России за нападение, заявила, что Вашингтон будет поддерживать Лондон в расследовании отравления Скрипаля.

"Сейчас мы стоим вместе с нашим союзником Великобританией. Полагаю, они все еще занимаются некоторыми деталями. И мы будем продолжать работать с Великобританией и, безусловно, поддержим их в ходе этого процесса", - сказала представитель Белого дома.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

В МИД Британии также был вызван посол России для дачи объяснений касательно происхождения нервно-паралитического вещества, которым отравили Скрипаля.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Самый известный из них – газ зарин, который используется в химическом оружии.

В результате инцидента пострадал 21 человек, включая Скрипаля и его дочь.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.