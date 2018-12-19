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Белый дом анонсировал визит Трампа на экономический форум в Давосе

Сегодня, 08:12
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Трамп посетит экономический форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится с 22 по 25 января 2019 года.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, американскую делегацию на форуме возглавит министр финансов США Стивен Мнучин.

На форум также отправятся госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Алекс Акоста и ряд других чиновников. В числе делегатов также советники президента Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

Трамп выступал на предыдущем форуме, он произнес речь в заключительный день работы ВЭФ. Это выступление стало первой речью президента США перед пленарным заседанием форума за предыдущие 18 лет.

Теги:   Давос Дональд Трамп Всемирный экономический форум США

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