В Беларуси вертолет сил противовоздушной обороны 12 июля сбил российский ударный дрон Гербера , летевший в сторону Украины. Обломки упали на территории Гомельской области, сообщили источники NV в украинской разведке в понедельник, 14 июля.

Цель была уничтожена вертолетом Ми-24. Экипаж борта доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона во время контроля воздушного пространства.

По данным источников, в то время в небе над Беларусью находились по меньшей мере три российских беспилотника.

Реклама

Ночью 12 июля армия РФ осуществила новый массированный удар по Украине, атаковав 623 средствами воздушного нападения: 597 дронами и 26 крылатыми ракетами Х-101. ПВО Украины тогда обезвредила 602 цели — 319 вражеских БпЛА и 25 крылатых ракет Х-101. Большинство дронов и ракет летели на запад Украины. Последствия атаки РФ фиксировали во Львове, Черновцах, Луцке и других городах.