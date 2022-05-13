«Попытка повторить маневр». Официальный Минск будет пускать пыль в глаза и говорить нагло — аналитик Atlantic Council 13 мая, 22:03 Цей матеріал також доступний українською Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Maxim Guchek/REUTERS)

Режим белорусского диктатора Александра Лукашенко в ближайшее время будет лавировать и вести себя нагло, пытаясь избежать ответственности за соучастие в войне России в Украине, пишет в своей колонке Брайан Витмор, старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council.

«Лукашенко прекрасно осознает, что еще до войны он в отчаянии позволил лидеру Кремля расширить экономическое, политическое и военное присутствие России в Беларуси, что привело к эффективной мягкой аннексии его страны. В вынужденном "браке" с Владимиром Путиным он связан по рукам и ногам, не оказывает большого влияния и зависит от милости Кремля. Так что инстинкт выживания Лукашенко также подсказывает ему, что нужно держаться Путина и поддерживать его в войне против Украины», — пишет автор.

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Витмор отмечает, что результат этих антагонистических голосов инстинкта выживания — геополитическая шизофрения Лукашенко, которую наблюдает мир и дальше еще будет.

«В ближайшие недели и месяцы Лукашенко будет продолжать лавировать, врать, пускать пыль в глаза и говорить нагло. Он может даже попытаться повторить маневр, который совершил после российской аннексии Крыма в 2014 году и вооруженной интервенции на Донбасс, когда представил себя другом Запада и честным посредником в конфликте между Москвой и Киевом», — добавляет аналитик.

Но, несмотря на это, считает он, Лукашенко — один из агрессоров в войне Путина. Он разрешил кремлевскому автократу использовать территорию Беларуси для незаконного вторжения в суверенную и демократическую страну.

«Лукашенко несет прямую ответственность за гибель тысяч невинных украинских граждан. Как Путин, и другие представители российского командования, он должен быть привлечен к ответственности. Пусканием пыли в глаза нас уже не проведешь», — резюмирует научный сотрудник Atlantic Council.

Пятница, 13 мая - 79-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

РФ потерпела стратегическое поражение, началась фаза длительной войны, заявил глава Минобороны Украины. По словам начальника Главного управления разведки Минобороны, перелом в войне наступит в августе, а к концу года завершится большинство сражений.

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко, ставший союзником РФ в ее войне против Украины, заявил, что боевые действия слишком затянулись.

Непопулярность войны Путина в белорусском обществе также помогла убедить Лукашенко не посылать свои войска в Украину.

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