Белорусский пограничник зашел на территорию Польши, пытаясь спилить забор — СМИ

5 сентября, 17:03
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Знак на польско-белорусской границе (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Знак на польско-белорусской границе (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Белорусский пограничник нелегально попал на территорию Польши, когда пытался спилить забор, сообщает RMF24.

Система наблюдения зафиксировала на польско-белорусской границе мужчину с пистолетом в форме и балаклаве возле села Дубичи Церковные. На место инцидента направили польских пограничников.

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Однако, увидев польских коллег, белорус сбежал. Он не смог спилить забор, а лишь немного продырявил его. Пока неизвестно, действовал ли пограничник самостоятельно.

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Поскольку забор находится уже на польской стороне границы, то офицеры составили рапорт о проникновении пограничника из Беларуси на польскую территорию.

Издание отмечает, что это первый случай, когда человек из Беларуси в форме пытается пробраться через забор. Такие инциденты уже случались, однако тогда люди в гражданской одежде, вероятно, также были переодетыми пограничниками из Беларуси.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Польша Граница Беларусь Пограничный контроль Пограничник Забор

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