«Соглашение с дьяволом». Как Лукашенко видит выход из изоляции благодаря поставкам зерна из Украины — Atlantic Council 3 июня, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко нашел лазейку и шанс для выхода из международной изоляции благодаря проблеме поставок зерна из Украины, пишет в собственной колонке Брайан Уитмор, старший научный сотрудник Atlantic Council.

«Ключ к потенциальной реабилитации Лукашенко – в проблеме, которую создал его союзник и покровитель Владимир Путин. Это надвигающийся глобальный продовольственный кризис из-за невозможности вывезти украинское зерно в результате блокады Черного моря Россией. Выступая на внеочередном саммите лидеров ЕС в Брюсселе, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что продовольственный кризис возник "исключительно по вине России", обвинив Москву в блокировании 22 млн тонн зерна, которые не могут быть вывезены из черноморских портов Украины», — пишет аналитик

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Витмор также добавляет, что, стремясь смягчить кризис, европейские лидеры ищут альтернативные пути того, как доставить украинское зерно на мировые рынки. Один из рассматриваемых вариантов — перевозка зерна по железной дороге в порты на Балтийском море. И именно в этом заключается самая большая сложность, ведь чтобы попасть в морские порты Балтийского моря, такие как Клайпеда (Литва), большая часть этого зерна должна проехать через Беларусь. И все усилия по этому поводу требуют открытия определенного «гуманитарного коридора» через территорию республики.

«Неприятная дилемма нарисовалась. Чтобы разрешить потенциально катастрофический мировой продовольственный кризис, созданный Путиным, Западу может понадобиться заключить соглашение с Лукашенко. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш кратко изложил проблему соглашения с дьяволом, отметив, что, с одной стороны, Беларусь будет самым эффективным маршрутом для доставки зерна в балтийские порты, которые "обладают большой пропускной способностью". Но с другой стороны, добавил он, "вопрос о том, что Беларусь попросит взамен. И что цена может быть слишком высокой". Цена, которую потребует Минск, почти наверняка будет связана с ослаблением международных санкций против режима Лукашенко», — резюмирует эксперт.

Российская блокада морских портов Украины, где находятся миллионы тонн сельскохозяйственной продукции, угрожает миру продовольственным кризисом. Иностранная пресса проводит исторические параллели и дает варианты выхода из ситуации. НВ разобрал основные мнения западных изданий по этой проблеме.



Напомним, что РФ незаконно вывезла около 100 тысяч тонн украденного в Украине зерна в Сирию, сообщило украинское посольство в Бейруте в комментарии агентству Reuters. Также в список стран, которые покупают украденное в Украине зерно, входит и Турция.



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