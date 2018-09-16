Белорусский архиепископ поддержал решение о предоставлении УПЦ автокефалии и назвал родной Киевскую митрополию

Глава Белорусской автокефальной православной церкви архиепископ Святослав Логин поддержал решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Наша цель - также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии... В прошлом веке наша церковь делала реальные шаги, чтобы получить автокефалию и признание", - сказал Логин.

Он также отметил, что православие в Беларуси начиналось с Киевской митрополии, которую впоследствии уничтожила Московская Церковь.

"До сих пор Москва делает все, чтобы Украинская и Белорусская Церкви не получили автокефалии. Украинская Церковь шла к автокефалии почти 30 последних лет. А вот в Беларуси получения автокефалии при действующей власти практически невозможно, поскольку церковь духовно подчинена Москве. Поэтому мы можем только молиться о том, чтобы белорусское православие жило и наше государство жило. Без независимой церкви можно со временем потерять и государство", - добавил лидер БАПЦ.

По словам архиепископа, предоставление автокефалии УПЦ повлияет, в частности, и на судьбу Белорусской автокефальной православной церкви.

"Если признают Украинскую Церковь, то следующие шаги должны быть и по Белорусской Церкви. Это дает нам пример и показывает, что ситуация развивается в соответствии с канонами", - подчеркнул Логин.

Священник добавил, что церковь Беларуси - старее РПЦ.

"Сначала крестили Киев, Полоцк. У нас были уже свои храмы построены, и только потом возникла Москва, цинично, неканонически подчинила себе Киево-Литовскую митрополию", - отметил глава БАПЦ.

Напомним, 7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. РПЦ назвала назначение константинопольских экзархов "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

14 сентября Синод РПЦ принял решение прекратить участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и поминовении Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. Это означает, что Кирилл перестанет произносить имя патриарха Константинопольского Варфоломея во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном в церкви богослужении.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года. В УПЦ МП уже заявили, что не признают Украинской православной церкви после дарения ей томоса от Вселенского патриарха.