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Белорусская оппозиция требует ограничить трансляцию российских телеканалов

Сегодня, 12:18
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Оппозиционная партия Белорусский народный фронт объявила 2019-й годом белорусского языка и призвала всех белорусов во время переписи населения в октябре 2019 года указать белорусский язык в качестве родного языка и языка повседневного общения.

Об этом сообщает Интерфакс.

В партии заявили, что язык является "важнейшим фактором национальной безопасности" в условиях активизации "информационных атак против Беларуси".

Поэтому всех производителей товаров и услуг оппозиционеры призвали использовать белорусский язык в рекламных кампаниях, в оформлении товаров, в коммуникации с покупателями.

Кроме того, БНФ потребовала от властей республики ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.

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Помимо того, партия требует от властей принятия актов законодательства на белорусском языке и призывает расширить использование белорусского языка в системе образования.

Теги:   Оппозиция Беларусь

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