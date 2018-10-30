Белорусские наемники ЧВК Вагнера получают новые паспорта в Беларуси и награды в России - расследование

Белорусские наемники российской частной военной кампании Вагнера не только не скрывают свое участие в боевых действиях на Донбассе и в Сирии, но и получают новые паспорта в Беларуси, узнали журналисты Белсата.

Согласно расследованию, среди наемников из Беларуси фигурирует 42-летний Владимир Куриненко, которого Служба безопасности Украины идентифицировала как командира 1-го взвода 3-й разведывательно-штурмовой роты.

По данным журналистов, Куриненко участвовал в войне в Сирии в составе российской ЧВК Вагнера. Его племянник - Эдвард Давыдов - также является "вагнеровцем".

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Согласно источникам Белсат, Давыдов присоединился к ЧВК Вагнера в апреле 2015 года под позывным "Гусар" после того, как под предлогом "поехать на заработки" выехал в Краснодарский край (именно под Краснодаром, в Молькино, находится база ЧВК Вагнера).

По словам соседей Давыдова, "вагнеровец" приезжает в Беларусь регулярно. Последний раз его видели на прошлой неделе. А в феврале 2016 года, уже будучи в статусе боевика ЧВК Вагнера, он получил новый паспорт.

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Новый белорусский паспорт в октябре 2016 года выдали Александру Ступницкому, который на тот момент уже успел повоевать на Донбассе и в Сирии, получить боевое ранение в районе Пальмиры и государственную награду РФ, пишет Белсат.

Согласно источнику, белорус получил российский Орден мужества с формулировкой "за участие в оперативно-разведывательных и специальных мероприятиях в районе Пальмиры".

Еще один белорусский наемник - Руслан Бабинин – примерно после 2015 года попал в ряды "вагнеровцев".

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