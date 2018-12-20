Белорусская церковь запретила своим прихожанам молиться в ПЦУ Сегодня, 08:14 2649 Цей матеріал також доступний українською БПЦ не признает Православную церковь Украины

Белорусская православная церковь запретила своим прихожанам участвовать в таинствах новосозданной Православной церкви Украины.

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал официальный представитель Белорусского православной церкви Сергей Лепин.

Он отметил, что БПЦ относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь.

На вопрос, будут ли поддерживаться контакты БПЦ с ПЦУ, Лепин ответил отрицательно.

"Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды...Ни о каких канонических, литургических отношениях речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью. Это означает, что мы не относимся к ним как к церкви-сестре. А мы относимся к ним как к представителям, видимо, другой конфессии. Так же, как к католикам, униатам или как к каким-нибудь раскольникам", - сказал представитель БПЦ.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.