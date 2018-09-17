Белорусская церковь заявила о намерении получить автокефалию

Белорусская автокефальная православная церковь намерена официально получить статус автокефалии, заявил первоиерарх БАПЦ архиепископ Святослав Логин в интервью Радио Свобода.

"Наша цель – также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии", - сказал он.

Архиепископ также выразил поддержку Украине в вопросе предоставления томоса об автокефалии

"Мы, конечно, поддерживаем это решение", - подчеркнул он.

Ранее Логин заявил, что предоставление автокефалии УПЦ повлияет и на судьбу Белорусской автокефальной православной церкви. Он также добавил, что православие в Беларуси начиналось с Киевской митрополии, которую впоследствии уничтожила Московская Церковь.

Напомним, 7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской керкви. РПЦ назвала назначение константинопольских экзархов "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

14 сентября Синод РПЦ принял решение прекратить участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и поминовении Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. Это означает, что Кирилл перестанет произносить имя патриарха Константинопольского Варфоломея во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном в церкви богослужении.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года. В УПЦ МП уже заявили, что не признают Украинской православной церкви после дарения ей томоса от Вселенского патриарха.