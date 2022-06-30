В Беларуси гражданам начали массово вручать повестки в военкоматы

30 июня, 12:07
В военкоматах объясняют эти меры мобилизационными учениями и подготовкой теробороны (Фото:4esnok)

В военкоматах объясняют эти меры мобилизационными учениями и подготовкой теробороны (Фото:4esnok)

На фоне войны РФ против Украины союзный Кремлю режим Александра Лукашенко начал массово рассылать повестки с приказом прибыть в военкоматы.

Об этом сообщает местное издание Зеркало.

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При этом утверждается, что повестки рассылают даже тем, кто не пригоден к военной службе.

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«Прислали [повестку] на работу, по факсу, домой оригинал не пришел, отдали в военкомате. Таких как я было около десяти человек. По одному вызывали в кабинет, общались с представителем военной части, за которой, как я думаю, мы закреплены. Уточняли личные данные, сверяли фото. Проверяли, не изменились ли размеры одежды и обуви, уточняли военную специальность», — рассказал журналистам офицер запаса из Минска.

Видео дня

В свою очередь сотрудники военкоматов объясняют эти меры мобилизационными учениями и подготовкой территориальной обороны, отрицая какую-либо подготовку к войне.

https://www.youtube.com/embed/YwRsfrs-1lk
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Повестка Военкоматы Война России против Украины

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