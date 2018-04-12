Bellingcat восстановила хронологию химической атаки в сирийской Думе

Исследовательская группа Bellingcat реконструировала по открытым источникам хронологию и детали химической атаки в сирийском городе Дума.

В частности, в Bellingcat установили точное местонахождение здания, которое подверглось бомбардировке, выяснили, каким типом оружия был нанесен удар, а также подтвердили, что жертвами атаки стали как минимум 34 человека.

Эксперты установили, что было осуществлено два удара с вертолетов МИ-8, которые уже ранее были замечены во время сброса хлора на территории, подконтрольные оппозиции.

В результате первого удара, который произошел около 16:00 и пришелся на пекарню на улице Омана аль-Хаттаба, пострадали 15 человек. Вторая атака произошла в 19:30 в районе площади Мучеников, рядом с мечетью Аль-Нуман. В результате нее, вероятно, погибли 55 человек и пострадали 860.

Аналитики исследовали шесть видеозаписей, которые демонстрируют последствия инцидента. Первое видео (Осторожно! Шокирующие кадры) выложено 8 апреля в 00:20 по местному времени - видно множество тел на первом этаже дома. Второе видео (Осторожно! Шокирующие карды) появилось в 03:46: оператор показывает тела на лестнице и втором этаже того же дома, и демонстрирует дыру в крыше на третьем этаже.

На крыше здания видно крупный баллон для сжатого газа - такого же типа, который использовался ранее для атак с применением хлора. Как утверждают расследователи, такие же контейнеры с хлором находили в местах химатак в Хан аль-Ассаль (август 2017 года), Алеппо и Саракебе (апрель 2017 года).

Как подсчитали в Bellingcat, на этих видео различимы как минимум 34 жертвы атаки: 23 на первом этаже здания, 10 – на втором, и 1 человек на лестнице между этажами.

По другим видео, экспертам организации удалось установить геолокацию места атаки.

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Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.