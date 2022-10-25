«Казался самым нормальным». С одним из наводчиков российских ракет по Украине Bellingcat пообщался еще в мае 25 октября, 17:04 Частично разрушенный российской ракетой жилой дом в центре Киева (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио НВ рассказал, что еще в мае пообщался с одним из наводчиков российских ракет по Украине.



«Мы еще в начале мая связались с одним из них, я связался лично, выбрав того из них, который мне казался самым нормальным, который постоянно в Twitter писал, выставлял себя в фешенебельных одеждах, у него супруга тоже дизайнер. Я думаю, что не может такой человек делать такую работу с удовольствием», — рассказал Грозев Радио НВ.

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После этого расследователи написали наводчику в секретном чате в Telegram.

«Вопрос был, что мы знаем, кто вы, чем занимаетесь, как вам спится по ночам? И ответ был: „будьте более профессиональны, задавайте более профессиональные вопросы“. Я сказал: „давайте, хорошо. Задам вопрос. Как вычисляются эти цели, и почему они попадают постоянно в гражданские объекты“? Он сказал: „вы понимаете, что я не могу ответить на этот вопрос“. И все, на этом закончилось», — описал их общение Грозев.

Он рассказал, что увидел, как его собеседник сделал скриншот переписки и предполагает, что наводчик российских ракет показал эту переписку своему начальнику или сразу военной разведке ФСБ.

По мнению руководителя Bellingcat после этого ФСБ придумало остальным наводчикам легенды для общения с журналистами.

«После этого все остальные начали отвечать с такими легендами. Я уверен, что ФСБ тогда распределило уже легенды, что ты будешь водителем автобуса, ты будешь на свиноферме работать, а ты будешь цветочником», — рассказал Грозев.

24 октября стало известно, что расследователи Bellingcat, The Insider и Der Spiegel установили личности россиян, которые наводят «высокоточные» ракеты на гражданские объекты в Украине и причастны к массовым убийствам украинских мирных жителей.

Журналисты выяснили, что за наведение ракет отвечает секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра российских вооруженных сил. В росСМИ ГВЦ упоминают редко, а военные издания утверждают, что он занимается «IT-услугами» и «автоматизацией» армии страны-агрессора.

Метаданные телефонных звонков начальника центра генерал-майора Роберта Баранова показали, что каждый раз перед запуском оккупантами крылатых ракет с 24 февраля по конец апреля 2022 года ему поступали звонки с одного номера — по данным журналистов, он принадлежит полковнику Игорю Багнюку. Багнюк — по информации журналистов, это прямой командир подразделения, занимающегося наведением ракет. Он, в свою очередь, регулярно общается более чем с 20 военными инженерами и IT-специалистами из ГВЦ.

Среди наводчиков — как люди, которые служили в армии или на флоте, так и бывшие гражданские, чаще всего связанные с IT-профессиями.