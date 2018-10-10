Bellingcat не сотрудничала с британской разведкой по делу Скрипалей

Исследовательская группа Bellingcat не сотрудничала с британской разведкой в расследовании дела об отравлении в британском Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери.
Об этом заявил основатель группы Элиот Хиггинс в интервью медиакомпании DW.
Кроме того, Bellingcat ничего не известно о возможном участии в отравлении еще одного, третьего, лица, о котором ранее сообщили британские СМИ.
Российская сторона неоднократно обвиняла Bellingcat во лжи, но в ответ на просьбу предъявить доказательства присылала лишь "заимствованные из интернета" материалы, отметил Хиггинс.
"Не знаю, является это некомпетентностью или желанием продолжать дезинформацию", - добавил основатель группы.
По его словам, Bellingcat стремится "шаг за шагом показать, как пришел к своим заключениям" благодаря использованию программ с открытым кодом.
Напомним, что в результате совместного расследования Bellingcat и издание The Insider обнародовали информацию о двух гражданах России, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей. Россиян с заграничными паспортами, выданными на имена Руслана Боширова и Александра Петрова, в действительности зовут Анатолий Чепига и Александр Мишкин, утверждают авторы расследования.
По их данным, Чепига - полковник Главного управления Генштаба ВС России, он трижды бывал в командировке в Чечне. Подразделение, в котором служил Чепига, было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил Анатолию Чепиге звание герой России "за выполнение миротворческой миссии".
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Мишкин, получивший медицинское образование в одной из военных академий, тоже является сотрудником спецслужбы и был удостоен звания героя России в 2014 году, говорится в опубликованной 9 октября четвертой части расследования.
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4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.
5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.
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