Бельгийские фирмы экспортировали в Сирию один из компонентов зарина

Три бельгийские компании подозреваются в экспорте в Сирию и Ливан химического вещества, которое может быть использовано для создания смертоносного нервно-паралитического газа зарин.

В Министерстве финансов Бельгии агентству AFP сообщили, что бельгийская таможня возбудила дело против трех фирм - химического предприятия, перевозчика и посредника, - которые подозреваются в экспорте изопропанола в Сирию и Ливан в нарушение международных санкций.

Изопропиловый спирт в концентрации от 95% подлежит строгому экспортному контролю, поскольку вещество может использоваться для производства химического оружия, в том числе зарина. По мнению ООН и стран Запада, режим президента Сирии Башара Асада неоднократно применял зарин против мирных жителей.

Изопропанол также используется в качестве растворителя краски и очищающей жидкости.

Бельгийский еженедельник Knack впервые сообщил о нарушениях. По его данным, в период с 2014 года до конца 2016 года из Бельгии в Сирию и Ливан было отправлено 168 тонн изопропанола.

Компании-фигуранты дела заявляют, что они действовали в рамках закона.

Напомним, что 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 70 человек, еще более 500 пострадали.

По данным американской разведки, в биологических образцах пострадавших обнаружили следы хлорного газа и нервно-паралитического вещества, возможно, зарина.