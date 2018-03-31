Бельгия откажется от ядерной энергетики до 2025 года

Правительство королевства Бельгии достигло соглашения по энергетическому пакту и откажется от ядерной энергии до 2025 года. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на премьер-министра страны Шарля Мишеля.

Соответствующий законопроект должен подать в Совет министров до 31 мая 2018 года.

Согласно одобренной Советом министров энергетической стратегии, до конца апреля 2018 года Бельгия должна определить зоны для строительства ветровых электростанций.

Летом 2017 50 тысяч человек вышли на акцию за закрытие бельгийских атомных электростанций. Демонстранты требовали немедленно прекратить работу атомных реакторов Тианж-2 и Дул-3, поскольку они имеют микротрещины и другие проблемы.