15 сентября 2018, суббота

Бельгия назначила сотрудника разведки для мониторинга киберугроз от РФ - доклад

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Активность Китая также будет находиться под наблюдением
pixabay.com

Активность Китая также будет находиться под наблюдением

В Бельгии разведывательное ведомство наняло штатного сотрудника для мониторинга киберугроз, исходящих от РФ. Об этом сообщается в докладе на сайте парламента страны.

По словам главы разведки Бельгии Клода ван де Ворде, в обязанности сотрудника входит руководство непостоянной рабочей группой.

Также отмечается, что будет проводиться мониторинг не только деятельности РФ, активность Китая также будет находиться под наблюдением.

В докладе сообщается, что слушания по этому вопросу прошли еще в июне, однако данные был обнародованы только сейчас.

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