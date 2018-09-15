Бельгия назначила сотрудника разведки для мониторинга киберугроз от РФ - доклад

Активность Китая также будет находиться под наблюдением

В Бельгии разведывательное ведомство наняло штатного сотрудника для мониторинга киберугроз, исходящих от РФ. Об этом сообщается в докладе на сайте парламента страны.

По словам главы разведки Бельгии Клода ван де Ворде, в обязанности сотрудника входит руководство непостоянной рабочей группой.

Также отмечается, что будет проводиться мониторинг не только деятельности РФ, активность Китая также будет находиться под наблюдением.

В докладе сообщается, что слушания по этому вопросу прошли еще в июне, однако данные был обнародованы только сейчас.

Смотрите также