Бельгия назначила сотрудника разведки для мониторинга киберугроз от РФ - доклад

В Бельгии разведывательное ведомство наняло штатного сотрудника для мониторинга киберугроз, исходящих от РФ. Об этом сообщается в докладе на сайте парламента страны.
По словам главы разведки Бельгии Клода ван де Ворде, в обязанности сотрудника входит руководство непостоянной рабочей группой.
Также отмечается, что будет проводиться мониторинг не только деятельности РФ, активность Китая также будет находиться под наблюдением.
В докладе сообщается, что слушания по этому вопросу прошли еще в июне, однако данные был обнародованы только сейчас.
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