За день Белгородскую область РФ трижды атаковали дроны
Белгород (Фото:ru.wikipedia.org)
В понедельник, 21 августа, в Белгородской области РФ произошло три атаки беспилотников.
Об этом сообщает русская служба BBC в Telegram.
Новые атаки БПЛА произошли в Белгородском районе, Шебекинском и Грайворонском городском округах.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что это работа сил ПВО страны-агрессора.
Он утверждает, что в Белгородском районе есть незначительные повреждения фасадов в трех частных домах в селе Никольское.
По его словам, также пострадали два автомобиля. Однако среди людей пострадавших нет.
Гладков отметил, что в Шебекинском городском округе дроны атаковали в районе села Безлюдовка.
Перед этим 21 августа Гладков жаловался, что беспилотник «сбросил осколочный боеприпас для гранатомета» над селом Новостроевка-Вторая", в результате чего, по его словам, была повреждена машина.
20 августа в Белгородской области РФ прогремела серия взрывов. Местный губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что это — работа российских сил противовоздушной обороны.