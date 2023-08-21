За день Белгородскую область РФ трижды атаковали дроны 21 августа, 22:31 Белгород (Фото:ru.wikipedia.org)

В понедельник, 21 августа, в Белгородской области РФ произошло три атаки беспилотников.

Об этом сообщает русская служба BBC в Telegram.

Новые атаки БПЛА произошли в Белгородском районе, Шебекинском и Грайворонском городском округах.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что это работа сил ПВО страны-агрессора.

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Он утверждает, что в Белгородском районе есть незначительные повреждения фасадов в трех частных домах в селе Никольское.

По его словам, также пострадали два автомобиля. Однако среди людей пострадавших нет.

Гладков отметил, что в Шебекинском городском округе дроны атаковали в районе села Безлюдовка.

Перед этим 21 августа Гладков жаловался, что беспилотник «сбросил осколочный боеприпас для гранатомета» над селом Новостроевка-Вторая", в результате чего, по его словам, была повреждена машина.

20 августа в Белгородской области РФ прогремела серия взрывов. Местный губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что это — работа российских сил противовоздушной обороны.

