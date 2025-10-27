«Идет затопление земли». В районе Белгородского водохранилища ввели режим чрезвычайной ситуации после удара ВСУ по плотине

Как сообщают российские чиновники, в результате ударов по плотине Белгородского водохранилища были повреждены донный водовыпуск и оба затвора, отвечающие за регуляцию уровня воды (Фото: Telegram-канал Astra)

В стране-агрессоре РФ ввели на Белгородском водохранилище ввели режим чрезвычайной ситуации после ударов ВСУ по местной плотине.

Об этом 27 октября сообщило издание The Moscow Times

Как сообщили пропагандистам из ТАСС в Федеральном агентстве водных ресурсов, в результате ударов по плотине были повреждены донный водовыпуск и оба затвора, которые отвечают за регуляцию уровня воды. В результате чего ее уровень уже снизился на метр.

Реклама

Как можно понять из кадров, опубликованных OSINT-проектом Dnipro Osint и мониторинговым каналом Exilenova+, произошла утечка воды из поврежденного участка плотины и постепенно идет затопления участка возле атакованного объекта.

25 октября российские СМИ утверждали, что удар по дамбе Белгородского водохранилища украинские войска нанесли ракетами HIMARS.

Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что оказались повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.

26 октября командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу. По его словам, удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.

В тот же день представители 16-го армейского корпуса ВСУ сообщили, что ситуация на Волчанском направлении складывается не в пользу россиян, а заявление оккупантов о захвате ими 70% Волчанска не соответствует действительности.

«После удара по Белгородской дамбе последняя начала пропускать воду. Как сообщают медиа россиян, только за один день уровень воды в хранилище упал на 1 метр. Как говорится — пошла вода в дом, точнее — в Северский Донец, уже есть сообщения о подтоплении блиндажей у россиян», — заявили украинские офицеры.