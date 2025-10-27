«Идет затопление земли». В районе Белгородского водохранилища ввели режим чрезвычайной ситуации после удара ВСУ по плотине

27 октября, 19:33
Поделиться:
Как сообщают российские чиновники, в результате ударов по плотине Белгородского водохранилища были повреждены донный водовыпуск и оба затвора, отвечающие за регуляцию уровня воды (Фото: Telegram-канал Astra)

Как сообщают российские чиновники, в результате ударов по плотине Белгородского водохранилища были повреждены донный водовыпуск и оба затвора, отвечающие за регуляцию уровня воды (Фото: Telegram-канал Astra)

В стране-агрессоре РФ ввели на Белгородском водохранилище ввели режим чрезвычайной ситуации после ударов ВСУ по местной плотине.

Об этом 27 октября сообщило издание The Moscow Times

Как сообщили пропагандистам из ТАСС в Федеральном агентстве водных ресурсов, в результате ударов по плотине были повреждены донный водовыпуск и оба затвора, которые отвечают за регуляцию уровня воды. В результате чего ее уровень уже снизился на метр.

Реклама

Как можно понять из кадров, опубликованных OSINT-проектом Dnipro Osint и мониторинговым каналом Exilenova+, произошла утечка воды из поврежденного участка плотины и постепенно идет затопления участка возле атакованного объекта.

Читайте также:
«Уровень воды растет». В Сети показали последствия ударов по Белгородской дамбе РФ, которые видны даже из космоса — фото, видео

25 октября российские СМИ утверждали, что удар по дамбе Белгородского водохранилища украинские войска нанесли ракетами HIMARS.

Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что оказались повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.

26 октября командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу. По его словам, удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.

В тот же день представители 16-го армейского корпуса ВСУ сообщили, что ситуация на Волчанском направлении складывается не в пользу россиян, а заявление оккупантов о захвате ими 70% Волчанска не соответствует действительности.

«После удара по Белгородской дамбе последняя начала пропускать воду. Как сообщают медиа россиян, только за один день уровень воды в хранилище упал на 1 метр. Как говорится — пошла вода в дом, точнее — в Северский Донец, уже есть сообщения о подтоплении блиндажей у россиян», — заявили украинские офицеры.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Белгородская область Разрушение плотины дамба Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies